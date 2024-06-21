Росія вдарила по продовольчому складу Кривого Рогу та прибережній зоні Одеси, є поранені

У Кривому Розі поранення отримали двоє чоловіків 22 і 60 років

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські окупаційні війська вдень 21 червня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, удар прийшовся по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, що виникла на місці, загасили. Поранень дістали два чоловіки: 22 та 60 років. Лисак зазначив, що їхній стан задовільний, вони лікуватимуться вдома.

Окрім того, після обіду окупанти вдарили по прибережній зоні Одеси.

"Унаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", – написав очільник ОВА Олег Кіпер.

Люди не постраждали.

12 червня війська Росії завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши в житловий сектор. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Станом на ранок 13 червня кількість постраждалих зросла до 32 людей, загиблих — дев’ятеро.

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