РФ ударила по продскладу Кривого Рога и прибрежной зоне Одессы, есть раненые

В Кривом Роге ранения получили два человека 22 и 60 лет

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Российские оккупационные войска днем 21 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали двое людей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, удар пришелся по продовольственному складу в Кривом Роге. Возникший на месте пожар потушили. Ранения получили два человека: 22 и 60 лет. Лысак отметил, что их состояние удовлетворительное, они будут лечиться дома.

Кроме того, после обеда оккупанты ударили по прибрежной зоне Одессы.

"В результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", – написал глава ОВА Олег Кипер.

Люди не пострадали.

12 июня войска России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в жилищный сектор. Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

По состоянию на утро 13 июня количество пострадавших возросло до 32 человек, погибших девять.

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