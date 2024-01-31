Росія вдарила "шахедом" по магазину під Миколаєвом. Ушпиталено охоронця – фото

ППО збила на півдні сім ворожих дронів – п'ять під Миколаєвом, два – під Кропивницьким

Фото: Сили оборони півдня

В ніч проти 31 січня Росія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками, з пораненнями ушпиталено чоловіка. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївської області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

"Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації", – йдеться у повідомленні.

Загалом за ніч у Миколаївській області українська ППО збила п'ять "шахедів".

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 по Мирнограду пізно увечері 29 січня. Загинула жінка.

30 січня росіяни тричі за день обстріляли Харків. Окупанти спрямували на область мінімум шість ворожих БпЛА, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Читайте також: Вночі Росія атакувала "шахедами" та "Іскандерами" – є прильоти, більшість дронів збили