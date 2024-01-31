Росія вдарила "шахедом" по магазину під Миколаєвом. Ушпиталено охоронця – фото
Фото: Сили оборони півдня

В ніч проти 31 січня Росія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками, з пораненнями ушпиталено чоловіка. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївської області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

"Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації", – йдеться у повідомленні.

Загалом за ніч у Миколаївській області українська ППО збила п'ять "шахедів".

Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня
  • Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 по Мирнограду пізно увечері 29 січня. Загинула жінка.
  • 30 січня росіяни тричі за день обстріляли Харків. Окупанти спрямували на область мінімум шість ворожих БпЛА, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

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