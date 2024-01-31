Росія вдарила "шахедом" по магазину під Миколаєвом. Ушпиталено охоронця – фото
В ніч проти 31 січня Росія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками, з пораненнями ушпиталено чоловіка. Про це повідомили Сили оборони півдня.
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Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївської області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.
"Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації", – йдеться у повідомленні.
Загалом за ніч у Миколаївській області українська ППО збила п'ять "шахедів".
- Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 по Мирнограду пізно увечері 29 січня. Загинула жінка.
- 30 січня росіяни тричі за день обстріляли Харків. Окупанти спрямували на область мінімум шість ворожих БпЛА, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.
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