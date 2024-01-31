Россия ударила "шахедом" по магазину под Николаевом. Госпитализирован охранник – фото

ПВО сбила на юге семь вражеских дронов – пять под Николаевом, два – под Кропивницким

Фото: Силы обороны юга

В ночь на 31 января Россия атаковала Николаевскую область ударными беспилотниками, с ранениями госпитализирован мужчина. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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В результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Идет ликвидация пожара.

"Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", – говорится в сообщении.

Всего за ночь в Николаевской области украинская ПВО сбила пять "шахедов".

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Российские оккупанты ударили ракетами типа С-300 по Мирнограду поздно вечером 29 января. Погибла женщина.

30 января россияне трижды в день обстреляли Харьков. Оккупанты направили на область минимум шесть вражеских БпЛА, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

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