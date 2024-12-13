Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото

Фото: Національна поліція

У ніч проти 13 грудня Росія атакувала ударними дронами три райони у Чернігівської області, пошкодивши приватні будинки, навчальний заклад та ферму. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У Чернігівському районі пошкоджено два будинки, у Прилуцькому – школу та господарські приміщення, а у Ніжинському – ферму, де загинули 11 корів.

Національна поліція опублікувала фото наслідків удару дронами по Чернігівській області. Інформація про постраждалих людей не надходила.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

11 грудня у Пентагоні заявили, що "днями" Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні.

Зранку 13 грудня Росія атакує Україну ракетами й ударними дронами.

У зв'язку з цим Польща підняла винищувачі та перевела ППО у бойову готовність.