Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото
Фото: Національна поліція

У ніч проти 13 грудня Росія атакувала ударними дронами три райони у Чернігівської області, пошкодивши приватні будинки, навчальний заклад та ферму. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У Чернігівському районі пошкоджено два будинки, у Прилуцькому – школу та господарські приміщення, а у Ніжинському – ферму, де загинули 11 корів.

Національна поліція опублікувала фото наслідків удару дронами по Чернігівській області. Інформація про постраждалих людей не надходила.

Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото
Фото: Національна поліція
Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото
Фото: Національна поліція
Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото
Фото: Національна поліція
Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото
Фото: Національна поліція
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війнаобстрілдрончернігівська областьВ'ячеслав Чаусппо