Росія вгатила по будинках, гімназії і фермі на Чернігівщині: вбила 11 корів – фото
У ніч проти 13 грудня Росія атакувала ударними дронами три райони у Чернігівської області, пошкодивши приватні будинки, навчальний заклад та ферму. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
У Чернігівському районі пошкоджено два будинки, у Прилуцькому – школу та господарські приміщення, а у Ніжинському – ферму, де загинули 11 корів.
Національна поліція опублікувала фото наслідків удару дронами по Чернігівській області. Інформація про постраждалих людей не надходила.
- 11 грудня у Пентагоні заявили, що "днями" Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні.
- Зранку 13 грудня Росія атакує Україну ракетами й ударними дронами.
- У зв'язку з цим Польща підняла винищувачі та перевела ППО у бойову готовність.