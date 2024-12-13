Россия ударила по домам, гимназии и ферме в Черниговской области: убила 11 коров – фото
Фото: Национальная полиция

В ночь на 13 декабря Россия атаковала ударными дронами три района в Черниговской области, повредив частные дома, учебное заведение и ферму. Об этом сообщает глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В Черниговском районе повреждены два дома, в Прилуцком – школа и хозяйственные помещения, а в Нежинском – ферма, где погибли 11 коров.

Национальная полиция опубликовала фото последствий удара дронами по Черниговской области. Информация о пострадавших людях не поступала.

Россия ударила по домам, гимназии и ферме в Черниговской области: убила 11 коров – фото
Фото: Национальная полиция
Россия ударила по домам, гимназии и ферме в Черниговской области: убила 11 коров – фото
Фото: Национальная полиция
Россия ударила по домам, гимназии и ферме в Черниговской области: убила 11 коров – фото
Фото: Национальная полиция
Россия ударила по домам, гимназии и ферме в Черниговской области: убила 11 коров – фото
Фото: Национальная полиция
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