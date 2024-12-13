Россия ударила по домам, гимназии и ферме в Черниговской области: убила 11 коров – фото

Фото: Национальная полиция

В ночь на 13 декабря Россия атаковала ударными дронами три района в Черниговской области, повредив частные дома, учебное заведение и ферму. Об этом сообщает глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В Черниговском районе повреждены два дома, в Прилуцком – школа и хозяйственные помещения, а в Нежинском – ферма, где погибли 11 коров.

Национальная полиция опубликовала фото последствий удара дронами по Черниговской области. Информация о пострадавших людях не поступала.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

11 декабря в Пентагоне заявили, что "на днях" Россия может снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине.

Утром 13 декабря Россия атакует Украину ракетами и ударными дронами.

В связи с этим Польша подняла истребители и перевела ПВО в боевую готовность.