Росія вночі атакувала Україну безпілотниками, були вибухи біля Старокостянтинова
У ніч проти неділі, 24 грудня, Росія атакувала Україну безпілотниками. За повідомленням заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, уночі було чути вибухи в Хмельницькому районі, що неподалік від Старокостянтинова.
У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляється, що російські "шахеди" засікли після восьмої години вечора в Миколаївській області. Близько півночі вони долетіли до Хмельниччини.
"Хмельницький район. Працюють сили ППО", – написав у цей час Тюрін.
Інформації про руйнування немає.
Росіяни періодично намагаються дістати безпілотниками та ракетами Старокостянтинів, де знаходиться один з українських військових аеродромів.
"У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", – розказав на початку грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізно ввечері 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.
- Ввечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.