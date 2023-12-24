Росія вночі атакувала Україну безпілотниками, були вибухи біля Старокостянтинова

Протиповітряній обороні в Хмельницькій області знову довелося відбиватися від російських безпілотників

Фото: Олексій Кулеба / Telegram

У ніч проти неділі, 24 грудня, Росія атакувала Україну безпілотниками. За повідомленням заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, уночі було чути вибухи в Хмельницькому районі, що неподалік від Старокостянтинова.

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У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляється, що російські "шахеди" засікли після восьмої години вечора в Миколаївській області. Близько півночі вони долетіли до Хмельниччини.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", – написав у цей час Тюрін.

Інформації про руйнування немає.

Росіяни періодично намагаються дістати безпілотниками та ракетами Старокостянтинів, де знаходиться один з українських військових аеродромів.

"У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", – розказав на початку грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.