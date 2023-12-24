Россия ночью атаковала Украину беспилотниками, были взрывы возле Староконстантинова
В ночь на воскресенье, 24 декабря, Россия атаковала Украину беспилотниками. По сообщению заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, ночью были слышны взрывы в Хмельницком районе, недалеко от Староконстантинова.
В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщается, что российские "шахеды" засекли после восьми часов вечера в Николаевской области. Около полуночи они долетели до Хмельницкой области.
"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", — написал в это время Тюрин.
Информации о разрушениях нет.
Россияне периодически пытаются достать беспилотниками и ракетами Староконстантинов, где находится один из украинских военных аэродромов.
"У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему-то именно этот интересует врага больше всего ", – рассказал в начале декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- Россия в последнее время атакует Украину из воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.
- Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожило ПВО.