Росія використовує вдвічі менше артснарядів на добу, ніж рік тому – Сирський
Співвідношення в артилерійських боєприпасах між Україною та Росією зменшилося з 1:10 до 1:2, але все ще лишається на користь Росії. Про це головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів в інтерв'ю LB.
За його словами, за рік вдалося зменшити розрив у співвідношенні артснарядів завдяки серії "дуже вдалих" ударів у рамках операції deepstrike (ударів по супротивнику на його території)..
"Якщо ви пам'ятаєте, ми уразили декілька арсеналів. І після цього цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі", – зазначив він.
Сирський повідомив, що ворог витрачав щоденно близько 40 000 боєприпасів і навіть більше. А після ударів Сил оборони добові витрати снарядів скоротилися до 23 000.
Однак зараз цифра трохи зросла – до 27 000-28 000 артснарядів на добу.
"[Це пов'язано] Можливо, з поставкою боєприпасів з Північної Кореї. Можливо – з Ірану. Можливо, з нарощенням темпів власного виробництва", – резюмував головком.
- 28 лютого під Селидовим знищено склад БК росіян із термобаричними бомбами.
- 28 березня повідомлялося, що Україна цьогоріч може отримати 1,5 мільйона артснарядів у межах чеської ініціативи.
- 7 квітня повідомлялося, що Норвегія виділила понад $450 млн на артснаряди для України.