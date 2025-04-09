Росія використовує вдвічі менше артснарядів на добу, ніж рік тому – Сирський

На день окупанти використовують близько 23 000-28 000 боєприпасів замість 40 000

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Співвідношення в артилерійських боєприпасах між Україною та Росією зменшилося з 1:10 до 1:2, але все ще лишається на користь Росії. Про це головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів в інтерв'ю LB.

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За його словами, за рік вдалося зменшити розрив у співвідношенні артснарядів завдяки серії "дуже вдалих" ударів у рамках операції deepstrike (ударів по супротивнику на його території)..

"Якщо ви пам'ятаєте, ми уразили декілька арсеналів. І після цього цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі", – зазначив він.

Сирський повідомив, що ворог витрачав щоденно близько 40 000 боєприпасів і навіть більше. А після ударів Сил оборони добові витрати снарядів скоротилися до 23 000.

Однак зараз цифра трохи зросла – до 27 000-28 000 артснарядів на добу.

"[Це пов'язано] Можливо, з поставкою боєприпасів з Північної Кореї. Можливо – з Ірану. Можливо, з нарощенням темпів власного виробництва", – резюмував головком.