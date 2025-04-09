Россия использует вдвое меньше артснарядов в сутки, чем год назад – Сырский

В день оккупанты используют около 23 000-28 000 боеприпасов вместо 40 000

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Соотношение в артиллерийских боеприпасах между Украиной и Россией снизилось с 1:10 до 1:2, но все еще остается в пользу России. Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал в интервью LB.

По его словам, за год удалось уменьшить разрыв в соотношении артснарядов благодаря серии "очень удачных" ударов в рамках операции deepstrike (ударов по противнику на его территории).

"Если вы помните, поразили несколько арсеналов. И после этого цифра использованных артиллерийских снарядов у противника в сутки уменьшилась почти вдвое", – отметил он.

Сырский сообщил, что враг тратил ежедневно около 40 000 боеприпасов и даже больше. После ударов Сил обороны суточные расходы снарядов сократились до 23 000.

Однако сейчас цифра немного выросла – до 27 000-28 000 артснарядов в сутки.

"[Это связано] Возможно, с поставкой боеприпасов из Северной Кореи. Возможно – из Ирана. Возможно, с наращиванием темпов собственного производства", – резюмировал главком.