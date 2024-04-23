Росія запустила ракети: в Полтаві вибухи
Вдень 23 квітня Росія вчергове запустила ракети по України. Вибухи прогриміли у Полтаві, повідомили у місцевих пабліках в соцмережах.
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О 14:57 Повітряні сили зафіксували російську ракету на Сумщині, яка рухалась у бік Полтавської області. О 15:01 у ЗСУ зафіксували ще одну ракету у тому самому напрямку.
Приблизно о 15:06 полтавські пабліки повідомили про вибухи.
З 15:15 у Полтавській області оголошено відбій тривоги.
- Вдень 23 квітня вибухи були й у Дніпрі. О 12:48 Повітряні сили повідомили про ракету на Дніпро, а близько 12:53 у місті прогриміли вибухи.
- Також окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району Харкова. Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто.