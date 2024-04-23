Росія завдала ударів по Харкову

Про кілька вибухів повідомив мер Харкова, у місті тривога

Харків (Фото: Харківська міськрада)

Вдень 23 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" – написав Терехов о 13:53.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 13:54 повідомив, що Росія завдає ударів, і закликав жителів Харкова і Харківського району бути обережними.

Тривогу у Харківській області було оголошено з 12:31 до 13:59.

Незадовго до цього вибухи були і у Дніпрі. О 12:48 Повітряні сили повідомили про ракету на Дніпро, а близько 12:53 у місті прогриміли вибухи.

ДОПОВНЕНО О 14:30. Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району Харкова. Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. На цю хвилину потерпілих немає.

22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

Телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована.

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