Росія завдала ударів по Харкову

Росія завдала ударів по Харковудоповнено
Вдень 23 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" – написав Терехов о 13:53.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 13:54 повідомив, що Росія завдає ударів, і закликав жителів Харкова і Харківського району бути обережними.
Тривогу у Харківській області було оголошено з 12:31 до 13:59.
Незадовго до цього вибухи були і у Дніпрі. О 12:48 Повітряні сили повідомили про ракету на Дніпро, а близько 12:53 у місті прогриміли вибухи.
ДОПОВНЕНО О 14:30. Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району Харкова. Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. На цю хвилину потерпілих немає.
- 22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
- Російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.
- Телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована.
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