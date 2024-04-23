У Дніпрі прогриміла низка вибухів. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики

Повітряні сили повідомляли про ракету на місто

Дніпро, 19 квітня. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

В обід 23 квітня в Дніпрі пролунала низка вибухів: Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також про ракету на місто. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.

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О 12:33 Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, а о 12:48 – про ракету на Дніпро.

Близько 12:53 у місті прогриміли вибухи.

Наразі військове керівництво чи інші офіційні особи не коментували ситуацію щодо Дніпра.

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.

Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній в Дніпрі ракетою X-22, яка призначена для знищення авіаносців.

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