В Днепре прогремел ряд взрывов. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики

Воздушные силы сообщали о ракете в городе

Днепр, 19 апреля. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В обед 23 апреля в Днепре раздался ряд взрывов: Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также ракете на город. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

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В 12:33 Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения, а в 12:48 – о ракете на Днепр.

Около 12:53 в городе прогремели взрывы.

Сейчас военное руководство, или другие официальные лица не комментировали ситуацию по Днепру.

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке. Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.