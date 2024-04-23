В Днепре прогремел ряд взрывов. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
В обед 23 апреля в Днепре раздался ряд взрывов: Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также ракете на город. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В 12:33 Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения, а в 12:48 – о ракете на Днепр.
Около 12:53 в городе прогремели взрывы.
Сейчас военное руководство, или другие официальные лица не комментировали ситуацию по Днепру.
- 19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.
- Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.
Читайте также: Зеленский в очередной раз призвал партнеров дать ПВО после удара по Днепру