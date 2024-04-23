Россия нанесла удары по Харькову

Россия нанесла удары по Харьковудополнено
Днем 23 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" – написал Терехов в 13:53.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов в 13:54 сообщил, что Россия наносит удары, и призвал жителей Харькова и Харьковского района быть осторожными.
Тревога в Харьковской области была объявлена с 12:31 до 13:59.
Незадолго до этого взрывы произошли и в Днепре. В 12:48 Воздушные силы сообщили о ракете на Днепр, а около 12:53 в городе прогремели взрывы.
ДОПОЛНЕНО В 14:30. Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по частному сектору Салтовского района Харькова. Поврежден забор, окна, дом и авто. На данный момент пострадавших нет.
- 22 апреля оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
- Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.
- Телебашня в Харькове может быть восстановлена только после завершения боевых действий, учитывая способ, которым она была построена.
Читайте также: Терехов: Харьков рискует стать вторым Алеппо без помощи США