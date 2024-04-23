Россия запустила ракеты: в Полтаве взрывы

Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Днем 23 апреля Россия в очередной раз запустила ракеты по Украине. Взрывы прогремели в Полтаве, сообщили в местных пабликах в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 14:57 Воздушные силы зафиксировали российскую ракету в Сумской области, которая двигалась в сторону Полтавской области. В 15:01 в ВСУ зафиксировали еще одну ракету в том же направлении.

Приблизительно в 15:06 полтавские паблики сообщили о взрывах.

С 15:15 в Полтавской области объявлен отбой тревоги.