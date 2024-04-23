Россия запустила ракеты: в Полтаве взрывы
Днем 23 апреля Россия в очередной раз запустила ракеты по Украине. Взрывы прогремели в Полтаве, сообщили в местных пабликах в соцсетях.
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В 14:57 Воздушные силы зафиксировали российскую ракету в Сумской области, которая двигалась в сторону Полтавской области. В 15:01 в ВСУ зафиксировали еще одну ракету в том же направлении.
Приблизительно в 15:06 полтавские паблики сообщили о взрывах.
С 15:15 в Полтавской области объявлен отбой тревоги.
- Днем 23 апреля взрывы произошли и в Днепре. В 12:48 Воздушные силы сообщили о ракете на Днепр, а около 12:53 в городе прогремели взрывы.
- Также оккупанты ударили по частному сектору Салтовского района Харькова. Поврежден забор, окна, дом и авто.