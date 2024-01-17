Росія зберігає значні потужності та постійно поповнює їх на фронті — Міноборони Литви

Володимир Путін (Фото: EPA)

У Міністерстві оборони Литви поставили під сумнів інформацію, що Росія готується до нападу на країни НАТО одночасно з війною проти України. Заяву відомства цитує Delfi.

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За словами литовців, доки не закінчилися бої в Україні, важко припускати, що РФ кине сили на інші напрямки.

Водночас наголошується, що Москва планує довгострокове нарощування сил для загрози Заходу.

У повідомленні сказано, що росіяни розробили плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни та ділять сфери командування.

"Росія зберігає значні потужності та їх постійно поповнює біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент – не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", – заявили в МО Литви.

6 вересня 2023 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.

3 січня президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

Bild пише, що Берлін нібито готується до війни з Росією у лютому. У НАТО спростували.

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