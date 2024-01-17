Россия сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их на фронте — Минобороны Литвы

Владимир Путин (Фото: EPA)

В Министерстве обороны Литвы поставили под сомнение информацию о том, что Россия готовится к нападению на страны НАТО одновременно с войной против Украины. Заявление ведомства цитирует Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам литовцев, пока не закончились бои в Украине, трудно предполагать, что РФ бросит силы на другие направления.

Одновременно отмечается, что Москва планирует долгосрочное наращивание сил для угрозы Западу.

В сообщении сказано, что россияне разработали планы по расширению инфраструктуры и военных частей, проводят инфраструктурные изменения и делят сферы командования.

"Россия сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент – не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", — заявили в МО Литвы.

6 сентября 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

3 января президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

Bild пишет, что Берлин якобы готовится к войне с Россией в феврале. В НАТО опровергли.

Читайте также: В Швеции призвали готовиться к возможной войне. Просят ориентироваться на методы Украины