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Росія зменшила кількість авіаударів на Авдіївці: у ЗСУ пояснили, з чим може бути пов'язано

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 17:02
Росія зменшила кількість авіаударів на Авдіївці: у ЗСУ пояснили, з чим може бути пов'язано - Фото
Су-25 (Фото - Wikipedia)

На Авдіївському напрямку напруження на полі бою залишається приблизно на тому ж рівні, що й було, однак росіяни почали менше використовувати авіацію. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що загалом протягом доби росіяни завдали дев’ять авіаударів на Таврійському напрямку. Було 45 боєзіткнень.

Коментуючи нинішню ворожу активність на фронті, Штупун сказав, що вона "приблизно тримається на одному рівні". На Мар’їнському напрямку "весь час йде напруга" – невеликі піхотні групи росіян продовжують здійснювати штурмові дії у великій кількості.

"На Авдіївці також, можна сказати, ситуація по активності ворога залишається десь такою самою. Єдине, що він зменшив кількість авіаударів. Це може бути пов’язано як з якоюсь, можливо, нестачею зброї, але дуже великий вплив мають погодні умови, а також вміння російських пілотів застосовувати певне озброєння в таких метеоумовах", – сказав Штупун.

  • Вчора представник ЗСУ Фітьо повідомив, що на Куп'янськ росіяни наступають одразу з кількох напрямків, застосовуючи весь свій арсенал авіації
  • У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що втрати Росії б'ють рекорди — ЗСУ "відмінусували" понад 1300 окупантів за один день.
Оксана Житнюк
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війнаавдіївкаМар'їнкатаврійський напрямокОлександр Штупун

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