РФ уменьшила количество авиаударов на Авдеевке: в ВСУ объяснили, с чем может быть связано

На Авдеевском направлении напряжение на поле боя остается примерно на том же уровне, что и было, однако россияне стали меньше использовать авиацию. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Он отметил, что всего за сутки россияне нанесли девять авиаударов на Таврическом направлении. Было 45 боестолкновений.

Комментируя нынешнюю вражескую активность на фронте, Штупун сказал, что она "приблизительно держится на одном уровне". На Марьинском направлении "все время идет напряжение" – небольшие пехотные группы россиян продолжают вести штурмовые действия в большом количестве.

"На Авдеевке тоже, можно сказать, ситуация по активности врага остается где-то такой же. Единственное, что он уменьшил количество авиаударов. Это может быть связано как с некоторой, возможно, нехваткой оружия, но очень большое влияние оказывают погодные условия, а также умение российских пилотов применять определенное вооружение в таких метеоусловиях", – сказал Штупун.

Вчера представитель ВСУ Фитьо сообщил, что на Купянск россияне наступают сразу с нескольких направлений, применяя весь свой арсенал авиации.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что потери России бьют рекорды – ВСУ "отминусовали" более 1300 оккупантов за один день.

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