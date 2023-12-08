Росія значно посилила атаки, готує перегрупування – розвідка Естонії

Антс Ківісельг (Фото - скриншот з відео)

На цьому тижні війська країни-агресора значно посилили тиск на ЗСУ. Ситуація загострюється, проте оборона України збільшення тиску витримала, заявив голова Центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.ee.

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На щотижневому брифінгу в міноборони Естонії полковник зазначив, що "інтенсивність боїв в Україні зросла порівняно з попереднім тижнем приблизно на чверть", оскільки Росія намагається повернути собі ініціативу на всіх напрямках, проте серйозних змін на лінії фронту не було.

Протягом тижня російські частини, за різними оцінками, втратили близько 10 000 пораненими та вбитими, що "є дуже значною цифрою для одного тижня", сказав Ківісельг.

Основний фокус наступу РФ, як і раніше, спрямований на район Авдіївки, де йдуть найінтенсивніші бої. Водночас Росія змінила наступальну тактику та перейшла від лобових піхотних атак до обстрілів на далеких дистанціях. На думку розвідки, це "суттєво ускладнило перегрупування українських частин, а також створення та покращення оборонних позицій".

Ківісельг також зазначив, що Росія розпочала перегрупування, а це може означати підготовку до ще більш інтенсивних наступів.

Говорячи про положення Сил оборони України, полковник заявив, що оборона ЗСУ "не пробита".

Він зазначив, що ЗСУ, як і раніше, утримують два плацдарми на Дніпрі, і це змусило Росію перекинути додаткові війська на цей напрямок. Це, зокрема, призвело до того, що через низьку злагодженість російські частини зазнають додаткових втрат у нових для них районах бойових дій – наприклад, на влаштованих самими окупантами мінних полях.

Вранці 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби російські окупаційні війська наступали за всіма основними напрямками східного фронту, Сили оборони утримують позиції на півдні.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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