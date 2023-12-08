Россия значительно усилила атаки, готовит перегруппировку – разведка Эстонии

Антс Кивисельг (Фото - скриншот из видео)

Не этой неделе войска страны-агрессора значительно усилили давление на ВСУ. Ситуация накаляется, однако оборона Украины увеличение натиска выдержала, заявил глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.ee.

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На еженедельном брифинге в минобороны Эстонии полковник отметил, что "интенсивность боев в Украине возросла по сравнению с предыдущей неделей примерно на четверть", так как Россия пытается вернуть себе инициативу на всех направлениях, однако серьезных изменений на линии фронта не произошло.

На протяжении недели российские части, по разным оценкам, потеряли около 10 000 ранеными и убитыми, что "является весьма значительной цифрой для одной недели", сказал Кивисельг.

Основной фокус наступления РФ по-прежнему направлен на район Авдеевки, где идут наиболее интенсивные бои. В то же время Россия изменила наступательную тактику и перешла от лобовых пехотных атак к обстрелам на дальних дистанциях. По мнению разведки, это "существенно затруднило перегруппировку украинских частей, а также создание и улучшение оборонительных позиций".

Кивисельг также отметил, что Россия начала перегруппировку, а это может означать подготовку к еще более интенсивным наступлениям.

Говоря о положении Сил обороны Украины, полковник заявил, что оборона ВСУ "не пробита".

Он отметил, что ВСУ по-прежнему удерживают два плацдарма на Днепре, и это вынудило Россию перебросить дополнительные войска на это направление. Это, в частности, привело к тому, что из-за низкой слаженности российские части несут дополнительные потери в новых для них районах боевых действий – например, на устроенных самим оккупантами минных полях.

Утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в прошедшие сутки российские оккупационные войска наступали по всем основным направлениям восточного фронта, Силы обороны удерживают позиции на юге.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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