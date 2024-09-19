Росіяни мінують дамби в Бєлгородській області – речник ЗСУ

Підрив дамб може призвести до повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи

Бєлгород (Фото: ресурс окупантів)

У Бєлгородській області росіяни активно будують оборонні укріплення та мінують дамби. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

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За його словами, росіяни не лише активно зводять фортифікації навколо Бєлгорода, а й мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє – якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України", – сказав Саранцев.

Він зазначив, що можна припустити й те, що Росія готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб звинуватити Україну.

Саранцев додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем, та уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

29 серпня Саранцев повідомив, що військове командування РФ наказало сформувати бригаду для підтримки своїх військ на Харківському напрямку, а також для оборони на Курському та Бєлгородському.

10 вересня у Бєлгородській області Росії українські військовослужбовці здійснили мінування та підрив залізниці.

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