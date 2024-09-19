Россияне минируют дамбы в Белгородской области – спикер ВСУ

Подрыв дамб может привести к наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе

Белгород (Фото: ресурс оккупантов)

В Белгородской области россияне активно строят оборонительные укрепления и минируют дамбы. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

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По его словам, россияне не только активно возводят фортификации вокруг Белгорода, но и минируют гидросооружения общего и специального назначения.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее – если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины", – сказал Саранцев.

Он отметил, что можно предположить и то, что Россия готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы обвинить Украину.

Саранцев добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем, и уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

29 августа Саранцев сообщил, что военное командование РФ приказало сформировать бригаду для поддержки своих войск на Харьковском направлении, а также для обороны на Курском и Белгородском.

10 сентября в Белгородской области России украинские военнослужащие совершили минирование и подрыв железной дороги.

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