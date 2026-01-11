Росіяни намагалися штурмувати північ Покровська: десантники знищили піхотинців – відео

20 російських піхотинців намагалися скористатися погодою для прихованого висування та пересування, але бійці ДШВ виявили їх

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

У північній частині Покровська Донецької області росіяни здійснили спробу штурму позицій Сил оборони, але були знищені. Про це повідомив Сьомий корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й показав відео бойової роботи.

Понад 20 ворожих піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для скритного висування та пересування. Вони здійснили спробу штурмувати позиції підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ.

Десантники своєчасно виявили ворожу групу й вдарили по ній. Після цього група втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та підвалах.

У результаті дорозвідки українські оборонці ліквідували піхотинців. На відео – відбиття атаки росіян та завершальний етап знищення штурмової групи.

28 грудня 2025 року командувач НГУ повідомляв, що Сили оборони проводять локальні контрштурмові дії під Покровськом.

2 січня 2026 року повідомлялося, що росіяни хотіли перекинути додаткові сили у Покровськ, але по техніці відпрацював HIMARS.