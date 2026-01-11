Россияне пытались штурмовать север Покровска: десантники уничтожили пехотинцев – видео
Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

В северной части Покровска Донецкой области россияне предприняли попытку штурма позиций Сил обороны, но были уничтожены. Об этом сообщил Седьмой корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и показал видео боевой работы.

Более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытного выдвижения и передвижения. Они предприняли попытку штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ.

Десантники своевременно обнаружили вражескую группу и ударили по ней. После этого группа потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и подвалах.

В результате доразведки украинские защитники ликвидировали пехотинцев. На видео – отражение атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы.

