Росіяни вдарили авіабомбою по Костянтинівці – четверо постраждалих

Чоловіків ушпиталено, один з них у тяжкому стані

УМПБ Д-30 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти здійснили авіаудар по Костянтинівці Донецької області – через це поранення отримали четверо цивільних. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Удар стався сьогодні близько 14:00 – російська армія здійснила авіаобстріл Костянтинівки, можливо, використавши баражувальний боєприпас УМПБ Д-30 СМ, зазначає відомство.

В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою, четверо цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, акцентують правоохоронці.

Поранених чоловіків віком від 34 до 53 років ушпиталили з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями – їм надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий, зазначає облпрокуратура.

Загалом через вибух російського снаряда у Костянтинівці пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль, пише відомство.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання - до 12 років тюрми.

Відстань від Костянтинівки до лінії боєзіткнення складає близько 7,6 км.

Карта: Deepstate

23 квітня РФ вдарила по центру Костянтинівки керованою авіабомбою УМПБ Д-30 СМ, через це постраждали люди.

5 травня, у Великдень, Росія завдала ударів по центру Харкова трьома бомбами УМПБ Д30-СН, в результаті чого 15 осіб отримали поранення.

Сьогодні Росія влаштувала черговий обстріл Харкова і Харківського району.

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