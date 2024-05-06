Россияне ударили авиабомбой по Константиновке – четверо пострадавших

Мужчин госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии

УМПБ Д-30 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты совершили авиаудар по Константиновке Донецкой области – из-за этого ранения получили четверо гражданских. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Удар произошел сегодня около 14:00 – российская армия совершила авиаобстрел Константиновки, возможно, использовав планирующий боеприпас УМПБ Д-30 СМ, отмечает ведомство.

В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой, четверо гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести, акцентируют правоохранители.

Раненых мужчин в возрасте от 34 до 53 лет госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями – им предоставляется квалифицированная помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое, отмечает облпрокуратура.

В целом из-за взрыва российского снаряда в Константиновке повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль, пишет ведомство.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до 12 лет тюрьмы.

Расстояние от Константиновки до линии боестолкновения составляет около 7,6 км.

Карта: Deepstate

23 апреля РФ ударила по центру Константиновки управляемой авиабомбой УМПБ Д-30 СМ, из-за этого пострадали люди.

5 мая, на Пасху, Россия нанесла удары по центру Харькова тремя бомбами УМПБ Д30-СН, в результате чего 15 человек получили ранения.

Сегодня Россия устроила очередные обстрелы Харькова и Харьковского района.

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