Россия наносит удары по Харькову
Россия устроила очередной обстрел Харькова и Харьковского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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В 16:43 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
В 16:48 Синегубов написал, что оккупанты наносят удары, и призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.
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- В результате удара по Харькову 4 мая пострадал мясокомбинат "Мясной" местного депутата Александра Скорика.
- 5 мая, в Пасху, Россия нанесла удары по центру Харькова тремя бомбами УМПБ Д30-СН, в результате чего 15 человек получили ранения.