Россия наносит удары по Харькову

Харьков (Фото - сайт горсовета)

Россия устроила очередной обстрел Харькова и Харьковского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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В 16:43 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В 16:48 Синегубов написал, что оккупанты наносят удары, и призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

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