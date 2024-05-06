Росія завдає ударів по Харкову

Харків (Фото - сайт міськради)

Росія влаштувала черговий обстріл Харкова і Харківського району, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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О 16:43 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 16:48 Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів, і закликав мешканців Харкова і Харківського району бути в укриттях.

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