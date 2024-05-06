Росія завдає ударів по Харкову
Росія влаштувала черговий обстріл Харкова і Харківського району, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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О 16:43 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 16:48 Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів, і закликав мешканців Харкова і Харківського району бути в укриттях.
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- Внаслідок удару по Харкову 4 травня постраждав м'ясокомбінат "М'ясний" місцевого депутата Олександра Скорика.
- 5 травня, у Великдень, Росія завдала ударів по центру Харкова трьома бомбами УМПБ Д30-СН, в результаті чого 15 людей отримали поранення.