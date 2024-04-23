Россияне ударили УМПБ-Д-30 СМ по центру Константиновки. Есть пострадавшие – фото, видео
Российская армия ударила по центру Константиновки в Донецкой области управляемой авиационной бомбой УМПБ-Д-30 СМ. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Как отметили правоохранители, утром 23 апреля около 09:34 россияне нанесли авиаудар по центральной части Константиновки.
оккупанты ударили по городу КАБом УМПБ-Д-30 СМ. Люди, в момент атаки ехавшие в автомобиле, оказались в эпицентре взрыва, отметили в правоохранительном органе.
В результате обстрела пять человек получили осколочные ранения. Пострадали три женщины в возрасте 51 и 55 лет и двое мужчин в возрасте 57 и 70 лет. Парамедики оказали раненым медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.
Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин впоследствии сообщил , что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Он добавил, что российским ударом повреждены три дома, автомобиль и инфраструктурный объект.
- В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых, в частности, и дети.
- В Воздушных силах рассказали, что российская армия применила несколько новую тактику во время атаки в ночь на 23 апреля: враг пытался направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью.
- Днем 23 апреля россияне атаковали Днепр, в результате чего пострадали четыре человека.
- Также русская армия ударила по Харькову. Удар пришелся по частному сектору Салтовского района. Информация о пострадавших не поступала.
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