Атака "шахедов" на регионы 23 апреля. Воздушные силы: Мы видели несколько новую тактику

По словам представителя ВС, во время атаки враг пытался разведать применение украинских мобильных огневых групп

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 23 апреля российская армия применила несколько новую тактику: враг пытался направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью. Об этом представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона.

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Евлаш рассказал, что пока Украина не получила помощь от США – враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы различными методами, как 23 апреля с помощью дронов.

"Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ними", – сказал он.

По словам спикера, во время атаки российские военные пытались разведать применение украинских мобильных огневых групп.

Евлаш также отметил, что россияне достаточно интенсивно изготавливают и применяют управляемые авиабомбы и ракеты.

В ночь на 23 апреля силы противовоздушной обороны сбили в пределах четырех областей 15 из 16 "шахедов", которыми российская армия атаковала Украину.

В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. На месте было спасено более 30 человек, однако есть и пострадавшие, в том числе дети.

В Киеве ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские дроны-камикадзе, запущенные войсками РФ для ударов по украинской столице.

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