Атака російських "шахедів" на регіони 23 квітня. Повітряні сили: Ми бачили дещо нову тактику

За словами речника ПС, під час атаки ворог намагався розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 23 квітня російська армія застосувала дещо нову тактику: ворог намагався спрямовувати по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю. Про це речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону.

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Євлаш розповів, що поки Україна не отримала допомогу від США – ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як 23 квітня за допомогою дронів.

"Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними", — сказав він.

За словами речника, під час атаки російські військові намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

Євлаш також відзначив, що росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують керовані авіабомби та ракети.

У ніч проти 23 квітня сили протиповітряної оборони збили в межах чотирьох областей 15 із 16 "шахедів", якими російська армія атакувала Україну.

У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. На місці було врятовано понад 30 людей, проте є і постраждалі, зокрема діти.

У Києві вночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені всі ворожі дрони-камікадзе, які війська РФ запустили для ударів по українській столиці.

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