Росіяни вдарили бомбою УМПБ-Д-30 СМ по центру Костянтинівки. Є постраждалі – фото, відео

Російська армія вдарила по центру Костянтинівки на Донеччині керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ. Унаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

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Як зазначили правоохоронці, зранку 23 квітня близько 09:34 росіяни завдали авіаудару по центральній частині Костянтинівки.

Окупанти вдарили по місту КАБом УМПБ-Д-30 СМ. Люди, які в момент атаки їхали в автомобілі, опинилися в епіцентрі вибуху, зазначили в правоохоронному органі.

Внаслідок обстрілу п’ятеро осіб отримали осколкові поранення. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років. Парамедики надали пораненим медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін згодом повідомив, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані.

Він додав, що російським ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

ДОВІДКА. Авіаційна бомба УМПБ-Д-30 СМ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) - це аналог американських GLSDB, проєкт якої Росія закинула у 2010-х роках, проте відновила з початком повномасштабного вторгнення в Україну. У Авіаційна бомба УМПБ-Д-30 СМ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) - це аналог американських GLSDB, проєкт якої Росія закинула у 2010-х роках, проте відновила з початком повномасштабного вторгнення в Україну. У коментарі для LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розпоівів, що ці авіабомби можуть завдавати ударів більш високоточно, ніж реактивні системи залпового вогню, а також ніж авіаційні бомби з універсальним модулем та плануванням і корекцією польоту.

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі. Внаслідок атаки є постраждалі, серед яких, зокрема, й діти.

У Повітряних силах розповіли, що російська армія застосувала дещо нову тактику під час атаки в ніч проти 23 квітня: ворог намагався спрямовувати по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю.

Вдень 23 квітня росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Також російська армія вдарила по Харкову. Удар прийшовся по приватному сектору Салтівського району міста. Інформація про постраждалих не надходила.

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