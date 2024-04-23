Росіяни вдарили бомбою УМПБ-Д-30 СМ по центру Костянтинівки. Є постраждалі – фото, відео
Російська армія вдарила по центру Костянтинівки на Донеччині керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ. Унаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.
Як зазначили правоохоронці, зранку 23 квітня близько 09:34 росіяни завдали авіаудару по центральній частині Костянтинівки.
Окупанти вдарили по місту КАБом УМПБ-Д-30 СМ. Люди, які в момент атаки їхали в автомобілі, опинилися в епіцентрі вибуху, зазначили в правоохоронному органі.
Внаслідок обстрілу п’ятеро осіб отримали осколкові поранення. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років. Парамедики надали пораненим медичну допомогу та евакуювали до лікарні.
Очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін згодом повідомив, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані.
Він додав, що російським ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.
- У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі. Внаслідок атаки є постраждалі, серед яких, зокрема, й діти.
- У Повітряних силах розповіли, що російська армія застосувала дещо нову тактику під час атаки в ніч проти 23 квітня: ворог намагався спрямовувати по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю.
- Вдень 23 квітня росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали четверо людей.
- Також російська армія вдарила по Харкову. Удар прийшовся по приватному сектору Салтівського району міста. Інформація про постраждалих не надходила.
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