Російська армія вдарила по центру Костянтинівки на Донеччині керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ. Унаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області. 

Як зазначили правоохоронці, зранку 23 квітня близько 09:34 росіяни завдали авіаудару по центральній частині Костянтинівки.

Окупанти вдарили по місту КАБом УМПБ-Д-30 СМ. Люди, які в момент атаки їхали в автомобілі, опинилися в епіцентрі вибуху, зазначили в правоохоронному органі.

Внаслідок обстрілу п’ятеро осіб отримали осколкові поранення. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років. Парамедики надали пораненим медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін згодом повідомив, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані.

Він додав, що російським ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

ДОВІДКА. Авіаційна бомба УМПБ-Д-30 СМ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) - це аналог американських GLSDB, проєкт якої Росія закинула у 2010-х роках, проте відновила з початком повномасштабного вторгнення в Україну. У коментарі для LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розпоівів, що ці авіабомби можуть завдавати ударів більш високоточно, ніж реактивні системи залпового вогню, а також ніж авіаційні бомби з універсальним модулем та плануванням і корекцією польоту.                  
Росіяни вдарили бомбою УМПБ-Д-30 СМ по центру Костянтинівки. Є постраждалі – фото, відео
Фото: Telegram Вадим Філашкін
Росіяни вдарили бомбою УМПБ-Д-30 СМ по центру Костянтинівки. Є постраждалі – фото, відео
Фото: Telegram Вадим Філашкін
Росіяни вдарили бомбою УМПБ-Д-30 СМ по центру Костянтинівки. Є постраждалі – фото, відео
Фото: Telegram Вадим Філашкін
  • У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі. Внаслідок атаки є постраждалі, серед яких, зокрема, й діти.
  • У Повітряних силах розповіли, що російська армія застосувала дещо нову тактику під час атаки в ніч проти 23 квітня: ворог намагався спрямовувати по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю.
  • Вдень 23 квітня росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали четверо людей.
  • Також російська армія вдарила по Харкову. Удар прийшовся по приватному сектору Салтівського району міста. Інформація про постраждалих не надходила. 

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