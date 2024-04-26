Росіяни вдарили по Дергачах та скинули дві авіабомби на промисловий об'єкт у Сумах
26 квітня росіяни обстріляли місто Дергачі Харківської області, внаслідок атаки постраждали четверо цивільних. Про це повідомила Національна поліція. Того ж дня окупанти вдарили по Сумах. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
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За даними Нацполіції, 26 квітня о 10:40 РФ завдала удару керованою авіаційною бомбою по місту Дергачі. Внаслідок атаки відбулося займання. Постраждали 52-річна жінка, чотирирічний хлопчик, а також двоє дівчат п'яти та 16 років.
Цього ж дня ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши дві керовані бомби. Наслідки атаки уточнюються, повідомила Сумська ОВА.
- 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. Люди не постраждали.
- У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Харків ракетами типу С-300, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.
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