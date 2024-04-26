Росіяни вдарили по Дергачах та скинули дві авіабомби на промисловий об'єкт у Сумах

Внаслідок удару по Дергачах постраждали троє дітей, повідомили в Нацполіції

Удар по Дергачах (Фото: Національна поліція)

26 квітня росіяни обстріляли місто Дергачі Харківської області, внаслідок атаки постраждали четверо цивільних. Про це повідомила Національна поліція. Того ж дня окупанти вдарили по Сумах. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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За даними Нацполіції, 26 квітня о 10:40 РФ завдала удару керованою авіаційною бомбою по місту Дергачі. Внаслідок атаки відбулося займання. Постраждали 52-річна жінка, чотирирічний хлопчик, а також двоє дівчат п'яти та 16 років.

Національна поліція

Національна поліція

Цього ж дня ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши дві керовані бомби. Наслідки атаки уточнюються, повідомила Сумська ОВА.

19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. Люди не постраждали.

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Харків ракетами типу С-300, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.

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