Росія влучила поряд із залізничним вокзалом у Балаклії: семеро постраждалих

Вокзал станції Балаклія у 2022 році (Ілюстративне фото - Олександр Камишін, Twitter)

У четвер, 25 квітня, окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району – є влучання біля залізничного вокзалу. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Початково Синєгубов повідомляв, що пʼятеро людей постраждали – три жінки та двоє чоловіків. Згодом кількість постраждалих збільшилася до семи.

8 вересня 2022 року Балаклію було повністю звільнено від окупантів, а з 15 вересня Україна відновила залізничне сполучення з містом.

Зранку 25 квітня у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net. Внаслідок удару було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок удару було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. У ЗСУ повідомили, що росіяни випустили по місту Сміла одну ракету, попередньо "Іскандер-К". Уражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення, адміністративні будівлі, автівки й цивільне майно.

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