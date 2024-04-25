У Черкаській області шестеро постраждалих через ракетну атаку росіян, є руйнування – фото

Наслідки удару (Фото: ДСНС)

Вранці 25 квітня росіяни атакували ракетою місто Сміла Черкаської області. Внаслідок удару постраждали шестеро цивільних. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Відомство зазначило, що постраждалі від госпіталізації відмовились.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках.

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що ремонтні бригади вже сформовані.

"Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт", – зазначив він.

Черкаська ОВА

Черкаська ОВА

Черкаська ОВА

Черкаська ОВА

Черкаська ОВА

Раніше речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що росіяни випустили по місту Сміла одну ракету, попередньо "Іскандер-К". За його даними, було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, внаслідок удару пошкоджені адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно.

Зранку 25 квітня, близько 06:30, у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net .

. Голова Черкаської ОВА Табурець повідомив, що внаслідок удару було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

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