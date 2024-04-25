У Черкаській області шестеро постраждалих через ракетну атаку росіян, є руйнування – фото
Вранці 25 квітня росіяни атакували ракетою місто Сміла Черкаської області. Внаслідок удару постраждали шестеро цивільних. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Відомство зазначило, що постраждалі від госпіталізації відмовились.
За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках.
Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що ремонтні бригади вже сформовані.
"Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт", – зазначив він.
Раніше речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що росіяни випустили по місту Сміла одну ракету, попередньо "Іскандер-К". За його даними, було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, внаслідок удару пошкоджені адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно.
- Зранку 25 квітня, близько 06:30, у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net.
- Голова Черкаської ОВА Табурець повідомив, що внаслідок удару було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
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