В Черкасской области шесть пострадавших из-за ракетной атаки РФ, есть разрушения – фото

Последствия удара (Фото: ГСЧС)

Утром 25 апреля россияне атаковали ракетой город Смела Черкасской области. В результате удара пострадали шесть гражданских. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ведомство отметило, что пострадавшие от госпитализации отказались.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседних многоэтажках.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что ремонтные бригады уже сформированы.

"В ближайшее время ожидаем строительные материалы для первоочередных работ", – отметил он.

Черкасская ОВА

Черкасская ОВА

Черкасская ОВА

Черкасская ОВА

Черкасская ОВА

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил, что россияне выпустили по городу Смела одну ракету, предварительно "Искандер-К". По его данным, была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение. Кроме того, в результате удара повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество.

Утром 25 апреля, около 06:30, в городе Смела Черкасской области слышали взрывы, сообщала LIGA.net.

Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры.

Читайте также: В Днепропетровской области сбита вражеская ракета