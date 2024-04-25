В Черкасской области шесть пострадавших из-за ракетной атаки РФ, есть разрушения – фото
Утром 25 апреля россияне атаковали ракетой город Смела Черкасской области. В результате удара пострадали шесть гражданских. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ведомство отметило, что пострадавшие от госпитализации отказались.
По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседних многоэтажках.
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что ремонтные бригады уже сформированы.
"В ближайшее время ожидаем строительные материалы для первоочередных работ", – отметил он.
Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил, что россияне выпустили по городу Смела одну ракету, предварительно "Искандер-К". По его данным, была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение. Кроме того, в результате удара повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество.
- Утром 25 апреля, около 06:30, в городе Смела Черкасской области слышали взрывы, сообщала LIGA.net.
- Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры.
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