Россия ударила рядом с железнодорожным вокзалом в Балаклее: семеро пострадавших

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область, есть попадание возле вокзала

Вокзал станции Балаклея в 2022 году (Иллюстративное фото - Александр Камышин, Twitter)

В четверг, 25 апреля, оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района – есть попадание возле железнодорожного вокзала. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Первоначально Синегубов сообщал, что пять человек пострадали – три женщины и двое мужчин. Впоследствии количество пострадавших увеличилось до семи.

8 сентября 2022 года Балаклея была полностью освобождена от оккупантов, а с 15 сентября Украина возобновила железнодорожное сообщение с городом.

Утром 25 апреля в городе Смела Черкасской области слышали взрывы, сообщала LIGA.net . В результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры.

. В результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры. В ВСУ сообщили, что россияне выпустили по городу Смела одну ракету, предварительно "Искандер-К". Поражена гражданская инфраструктура, повреждены логистическое железнодорожное сообщение, административные здания, автомобили и гражданское имущество.

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