В Харькове частично восстановили функционал разрушенной телебашни – ОВА

Олег Синегубов (Фото: Facebook)

В Харькове частично восстановили функционал телебашни, в которую 22 апреля ударили ракетой оккупанты. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, телевизионное вещание уже возобновлено. Далее будет продолжаться работа, чтобы полностью восстановить сигнал, который был до разрушения телебашни.

"Телебашня – это инфраструктурный объект, который нес на себе оборудование, дававшее этот сигнал. То есть, ситуация не критическая, однако, фактически показательная, потому что враг пытается нарастить свои ИПСО, свои нарративы на тех территориях, где ограничен доступ к интернету или кабельному телевидению. Это преимущественно сельская местность", – сказал Синегубов.

Руководитель ОВА отметил, что жители Харькова на себе не ощутили разрушение телебашни, поскольку кабельное вещание было доступно.

Синегубов, комментируя оперативную ситуацию в регионе, заявил, что Россия продолжает наносить удары по приграничных территориях Харьковской области. Ежедневно враг выпускает по региону от 10 до 15 управляемых авиационных бомб. Оккупанты применяют и новые барражирующие боеприпасы. Также, по его словам, в ночь на 24 апреля враг ударил по гражданской инфраструктуре Харькова двумя ракетами С-300.

"Это центральная часть города, где находятся жилые дома, многоэтажки и офисные помещения, большое количество автомобилей. Было уничтожено большое количество имущества. Повреждено более 600 окон", – сказал Синегубов.

22 апреля оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 метров, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

23 апреля в ОВА заявили, что разрушенная российским ударом телебашня в Харькове может быть восстановлена только после завершения боевых действий, учитывая способ, которым она была построена.

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