У Харкові частково відновили функціонал зруйнованої телевежі – ОВА

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

У Харкові частково відновили функціонал телевежі, в яку 22 квітня вдарили ракетою окупанти. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, телевізійне мовлення вже поновлено. Далі продовжуватиметься робота, щоб повністю поновити сигнал, який був до руйнування телевежі.

"Телевежа – це інфраструктурний об'єкт, який ніс на собі обладнання, яке, власне кажучи, давало цей сигнал. Тобто ситуація не критична, однак, фактично, показова, тому що ворог намагається наростити свої ІПСО, свої наративи на тих територіях, де обмежений доступ до інтернету чи кабельного телебачення. Це переважно сільська місцевість", – сказав Синєгубов.

Очільник ОВА зазначив, що мешканці Харкова на собі не відчули руйнування телевежі, оскільки кабельне мовлення було доступне.

Синєгубов, коментуючи оперативну ситуацію в регіоні, заявив, що Росія продовжує завдавати ударів по прикордонню Харківської області. Щоденно ворог випускає по регіону від 10 до 15 керованих авіаційних бомб. Окупанти застосовують і нові баражувальні боєприпаси. Також, за його словами, у ніч проти 24 квітня ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова двома ракетами С-300.

"Це центральна частина міста, де розташовані житлові будинки, багатоповерхівки та офісні приміщення, велика кількість автомобілів. Була знищена велика кількість майна. Пошкоджено понад 600 вікон", – сказав Синєгубов.

22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 метрів, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

23 квітня в ОВА заявили, що зруйнована російським ударом телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована.

Читайте також: У Харкові після нічного удару Росії шестеро постраждалих. З'явилися фото з місця