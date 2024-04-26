Россияне ударили по Дергачам и сбросили две авиабомбы на промышленный объект в Сумах

В результате удара по Дергачам пострадали трое детей, сообщили в Нацполиции

Удар по Дергачам (Фото: Национальная полиция)

26 апреля россияне обстреляли город Дергачи Харьковской области, в результате атаки пострадали четверо гражданских. Об этом сообщила Национальная полиция. В тот же день оккупанты ударили по Сумам. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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По данным Нацполиции, 26 апреля в 10:40 РФ нанесла удар управляемой авиационной бомбой по городу Дергачи. В результате атаки произошло возгорание. Пострадали 52-летняя женщина, четырехлетний мальчик, а также две девочки пяти и 16 лет.

Национальная полиция

Национальная полиция

В этот же день враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив две управляемые бомбы. Последствия атаки уточняются, сообщила Сумская ОВА.

19 апреля россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. Люди не пострадали.

В ночь на 24 апреля Россия атаковала Харьков ракетами типа С-300, в результате чего ранения получили шесть человек.

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