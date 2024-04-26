Россияне ударили по Дергачам и сбросили две авиабомбы на промышленный объект в Сумах
26 апреля россияне обстреляли город Дергачи Харьковской области, в результате атаки пострадали четверо гражданских. Об этом сообщила Национальная полиция. В тот же день оккупанты ударили по Сумам. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
По данным Нацполиции, 26 апреля в 10:40 РФ нанесла удар управляемой авиационной бомбой по городу Дергачи. В результате атаки произошло возгорание. Пострадали 52-летняя женщина, четырехлетний мальчик, а также две девочки пяти и 16 лет.
В этот же день враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив две управляемые бомбы. Последствия атаки уточняются, сообщила Сумская ОВА.
- 19 апреля россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. Люди не пострадали.
- В ночь на 24 апреля Россия атаковала Харьков ракетами типа С-300, в результате чего ранения получили шесть человек.
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