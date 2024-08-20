Росіяни вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області – загинула дитина, п'ятеро поранених

Фото: Нацполіція

Російські окупанти вдарили по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області – постраждало четверо дітей і 18-річна дівчина, один з поранених був у важкому стані. Про це повідомили обласна влада та профільні відомства. Згодом стало відомо про смерть хлопця та ушпиталення ще двох дітей.

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Очільник обладміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни влучили просто у дитяче кафе у Малокатеринівці. На той момент (18:15) було відомо про трьох поранених дітей.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій написала, що через російський обстріл травмовано дітей 11-ти, 14-ти, 15-ти та 17 років, а також 18-річну дівчину. Їх ушпиталили до однієї з лікарень Запоріжжя, попередньо, 15-річного хлопця доставили до лікарні у непритомному стані – медики проводять реанімаційні заходи. Стан інших постраждалих ДСНС називає стабільним.

Національна поліція повідомила, що росіяни здійснили удар близько 17:45, встановлюється тип боєприпасу, який влучив поруч із торговельним кіоском.

ОНОВЛЕНО о 20:42. У лікарні помер 14-річний хлопчик, який отримав поранення під час обстрілу дитячого кафе "Левада", повідомив голова ОВА.

Також до лікарні доставлено ще двох дітей, кількість постраждалих сягнула п'ятьох осіб.

Відомства додають фото з місця обстрілу:

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Тернопільській області фахівці зафіксували перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів після нічної російської атаки.

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