Россияне ударили по детскому кафе в Запорожской области – погиб ребенок, пятеро раненых

Фото: Нацполиция

Российские оккупанты ударили по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области – пострадали четверо детей и 18-летняя девушка, один из раненых был в тяжелом состоянии. Об этом сообщили областная власть и профильные ведомства. Впоследствии стало известно о смерти мальчика и госпитализации еще двоих детей.

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Глава обладминистрации Иван Федоров сообщил, что россияне попали прямо в детское кафе в Малокатериновке. На тот момент (18:15) было известно о троих раненых детях.

Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям написала, что из-за российского обстрела травмированы дети 11-ти, 14-ти, 15-ти и 17 лет, а также 18-летняя девушка. Их госпитализировали в одну из больниц Запорожья, предварительно, 15-летнего мальчика доставили в больницу в бессознательном состоянии – медики проводят реанимационные мероприятия. Состояние других пострадавших ГСЧС называет стабильным.

Национальная полиция сообщила, что россияне нанесли удар около 17:45, устанавливается тип боеприпаса, попавшего рядом с торговым киоском.

ОБНОВЛЕНО в 20:42. В больнице скончался 14-летний мальчик, получивший ранения во время обстрела детского кафе "Левада", сообщил глава ОВА.

Также в больницу доставлены еще двое детей, количество пострадавших достигло пяти человек.

Ведомства добавляют фото с места обстрела:

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Тернопольской области специалисты зафиксировали превышение содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов после ночной российской атаки.

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