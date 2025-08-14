Росіяни, ймовірно, втратили Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного

Су-30СМ (Фото: ресурс окупантів)

Росія могла втратити свій винищувач Су-30СМ, який виконував завдання у Чорному морі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

Засобами розвідки ВМС ЗСУ було отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Винищувач, ймовірно, впав з невстановлених причин.

У ВМС уточнили, що окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака.

Пілотів наразі не виявлено.

ДОВІДКА Су-30СМ – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, призначений для завоювання переваги повітря. Також цей борт здійснює дальнє патрулювання, радіолокаційне спостереження, наведення та керування, супроводжує літаки дальньої авіації. Літак може нести до шести керованих ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності.

4 серпня 2025 року дрони СБУ вразили п’ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.