Россияне, вероятно, потеряли Су-30СМ, который выполнял задание возле Змеиного

Су-30СМ (Фото: ресурс оккупантов)

Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Средствами разведки ВМС ВСУ был получен радиоперехват о потере связи с самолетом оккупантов Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.

Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.

В ВМС уточнили, что оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.

Пилоты пока не обнаружены.

СПРАВКА. Су-30СМ – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства воздуха. Также этот борт осуществляет дальнее патрулирование, радиолокационное наблюдение, наводку и управление, сопровождает самолеты дальней авиации. Самолет может нести до шести управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности.

4 августа дроны СБУ поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

Новость дополняется...