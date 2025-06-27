Росіяни з березня не відповідають на пропозицію про припинення вогню – Умєров

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Росіяни досі не відповіли на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню на суші, воді та в повітрі, на яку Україна погодилася на початку березня. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

Він нагадав, що вперше ініціатива щодо припинення вогню прозвучала від президента Сполучених Штатів у січні. Він публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі терміни.

"Україна від початку послідовно підтримувала ідею ceasefire", – зазначив міністр.

Українська сторона погодила пропозицію про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі на етапі переговорів у Джидді та Ер-Ріяді.

"Це було на початку березня, але росіяни досі не відповіли на цю пропозицію", – сказав Умєров.

На наступних зустрічах Україна зберігала послідовну позицію і прагнула рухатися до домовленостей про безумовне припинення вогню.

"Україна прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії", – наголосив міністр.