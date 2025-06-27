Россияне с марта не отвечают на предложение о прекращении огня – Умеров

Украина с самого начала последовательно поддерживала идею прекращения огня

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Россия до сих пор не ответила на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на суше, воде и в воздухе, с которым Украина согласилась в начале марта. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, сообщает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что впервые инициатива о прекращении огня прозвучала от президента Соединенных Штатов в январе. Он публично заявлял, что ситуацию можно урегулировать в очень короткие сроки.

"Украина с самого начала последовательно поддерживала идею ceasefire", – отметил министр.

Украинская сторона согласовала предложение о полном прекращении огня на суше, воде и в воздухе на этапе переговоров в Джидде и Эр-Рияде.

"Это было в начале марта, но россияне до сих пор не ответили на это предложение", – сказал Умеров.

На последующих встречах Украина придерживалась последовательной позиции и стремилась к достижению договоренностей о безоговорочном прекращении огня.

"Украина стремится к справедливому миру, а не к завуалированной паузе для подготовки агрессии", — подчеркнул министр.