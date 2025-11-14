Росіяни за допомогою туману та бронетехніки намагалися штурмувати позиції ЗСУ – їм не вдалося

Сили оборони виявили ворога та знищили 6 одиниць техніки і трьох російських солдатів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

На Олександрівському напрямку росіяни намагалися атакувати піхотою за допомогою бронетехніки під прикриттям туману. Але Збройні Сили України завадили планам ворога, повідомили в Генштабі.

Росіяни вранці 14 листопада залучили близько двох десятків різної бронетехніки для підтримки атак піхоти. Ворог намагався скористатися густим туманом для маскування, але його було виявлено.

По росіянах було завдано комплексного вогневого ураження, внаслідок якого Силам оборони вдалося знищити два танки та чотири броньованих машини. Ще один російський танк і дві бронемашини були пошкоджені.

Особовий склад також зазнав втрат: вбито трьох російських штурмовиків і ще п'ятьох поранено.

Наразі втрати ворога уточнюються, зазначили в Генштабі. Олександрівський напрямок – це лінія фронту, що проходить по межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.