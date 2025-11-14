Россияне с помощью тумана и бронетехники пытались штурмовать позиции ВСУ – им не удалось

Силы обороны обнаружили врага и уничтожили 6 единиц техники и трех российских солдат

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

На Александровском направлении россияне пытались атаковать пехотой с помощью бронетехники, прикрывшись туманом. Но Вооруженные Силы Украины помешали планам врага, сообщили в Генштабе.

Россияне утром 14 ноября привлекли около двух десятков различной бронетехники для поддержки атак пехоты. Враг пытался воспользоваться густым туманом для маскировки, но был обнаружен.

По россиянам ударили комплексно, в результате чего Силам обороны удалось уничтожить два танка и четыре бронированные машины. Еще один российский танк и две бронемашины повреждены.

Личный состав также понес потери: убиты трое российских штурмовиков и еще пятеро ранены.

Сейчас потери врага уточняются, отметили в Генштабе. Александровское направление – это линия фронта, проходящая по границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.